'Uçan araba' AirCar 35 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı

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Slovakya'da bir uçan araba prototipi Nitra ve Bratislava arasında 35 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Araba-uçak hibriti AirCar'ın motorunu BMW yaptı ve araç normal bir otomobil gibi benzinle çalışıyor.

Aracın yaratıcısı Prof. Stefan Klein, AirCar'ın 2 bin 500 metre yükseklikte bin kilometre kadar yol kat edebildiğini ifade etti. Profesör, aracın şu ana kadar 40 saat civarı havada kaldığını ifade etti.

Test uçuşu sırasında AirCar saatte 170 kilometre hıza ulaştı. AirCar'ın arabadan uçağa dönüşmesi 2 dakika 15 saniye sürüyor.

2 kişilik olduğu belirtilen AirCar en fazla 200 kilogram taşıyabiliyor.

Araç dikey kalkış yapamıyor ve havalanabilmesi için bir pist kullanması gerekiyor.