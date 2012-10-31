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Dünya

Uçan adam Felix'e 50 gün hapis cezası verildi

Salzburglu sporcu, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kenti yakınlarında yaptığı atlayışla tarihe geçmişti

31 Ekim 2012 22:13

39 bin metre yükseklikten atlayış gerçekleştirerek tarihe geçen Avusturyalı sıradışı sporcu Felix Baumgartner’e adam yaralamak sşundan 50 gün hapis cezası verildi ancak ceza para cezasına çevrildi.

Salzburglu sporcu, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kenti yakınlarında yaptığı atlayışla tarihe geçmişti. 850 bin metreküplük helyum balonunun taşıdığı 1360 kilogram ağırlığındaki kapsülle gökyüzüne çıkan Baumgartner, 37 bin metreye ulaştığında kendini boşluğa bırakarak rekor kırmıştı.

 

Hapis para cezasına çevrildi

 

Salzburg eyalet mahkemesinde görülen davada Baumgartner adam yaralamak suçundan 50 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme bu cezayı günlüğü 30 eurodan olmak üzere 1500 Euro para cezasına çevirdi.

 

Karara itiraz etti

 

Ünlü sporcu hakkında verilen 50 günlük hapis cezasına itiraz etti. Baumgartner 6 Kasım 2012 tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

 

 

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