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'Uçamaz' raporu verilen pilotlara dönüş yolu açılıyor

Askeri uzmanlara göre envanterdeki uçak sayısı düşünüldüğünde 675 pilot alınması gerekiyor

29 Temmuz 2016 23:49

Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı çalışma ile Hava Kuvvetleri'nde son ihraçlarla oluşan pilot açığı, usulsüz sağlık raporları ile ordudan uzaklaştırılan pilotlarla kapatılacak.

Sağlık raporu alamadığı için pilot olamayan ya da meslekleri ellerinden alınan pilotlara geri dönüş yolu açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmayı başlattı. 

habertürk'ün haberine göre; yıllık muayenelerden geçemeyen 500'ü aşkın pilotun "uçamaz" raporuyla sistem dışına itildiği belirtilmişti. Askeri hastanelerdeki yapılanmaların o raporları kasıtlı olarak hazırladığı ileri sürülmüştü.

Bu nedenle görevden ayrılıp, tazminat ödemek durumunda kalanlar olmuştu. Şimdi tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılıyor. 

Hem pilotların TSK'ya dönmesi, hem de tazminatlarının geri ödenmesi üzerinde duruluyor. Bu kez sağlık raporu Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurul tarafından verilecek. 
TSK'daki son ihraçlarla çoğu savaş pilotu olan 213 subayın ordu ile ilişiği kesilmişti.

Askeri uzmanlara göre envanterdeki uçak sayısı düşünüldüğünde 675 pilot alınması gerekiyor.

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