İhraçlar sonrası, Hava Kuvvetleri'nde kaç pilota ihtiyaç var?

Son kararnameden en çok etkilenen hava kuvvetleri oldu. Uzmanlara göre envanterdeki uçak sayısı düşünüldüğünde 675 pilot alınması gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen büyük tasfiyenin en çok etkilediği kuvvet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Bu kuvvette 30 general ihraç edildi.

Çoğunluğu pilot 213 subay ihraç edildi

ntv.com.tr'nin haberine göre; asıl darbe Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünü oluşturan ana jet üs komutanlıkları ile savaş pilotlarına oldu. 7 ana jet üs komutanı atıldı. Bu üslerde görevli büyük çoğunluğu savaş pilotu olan 213 subayın ilişiği kesildi.

Hava Kuvvetleri'nde en az pilotlar kadar önemli olan ve uçakları uçuşa hazırlayan 44 uçak bakım teknisyeni astsubay da ihraç edilenler arasında bulunuyor.

Hava Kuvvetleri'ndeki tasfiyeden en çok etkilenen darbe girişiminin merkezi olduğu belirtilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Bu komutanlıkta tam 110 subay ordudan atıldı.

Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ise 23 subayın ilişiği kesildi. Hava Kuvvetleri'nin hava ulaştırmasının belkemiğini oluşturan Kayseri Erkilet'teki 12. Hava Ulaştırma Komutanlığı'nda ise 29 pilot ihraç edildi.

Muharip uçaklar için 450 pilot istihdam edilmesi gerekiyor

Sınırötesi harekatlarda başrölü oynayan Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde ise 8 pilot atılanlar arasında. Hava Kuvvetleri'ndeki bu tasfiye, hava savunmasında zaafiyet tartışmasını da beraberinde getirdi.

Askeri kaynaklar, Hava Kuvvetleri'nin bir uçağa bir buçuk pilot düşecek şekilde yapılandırıldığına dikkat çekiyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde değişik tipte yaklaşık 450 uçak var.

Bunlardan 300 kadarı F-16 ve F-4 savaş uçakları. Bu durumda muharip uçaklar için 450, tüm uçaklar içinse 675 pilot istihdam edilmesi gerekiyor.

İhraç edilen 213 pilot subaydan 150 kadarının muharip uçak pilotu olduğu dikkate alındığında, F-16 ve F-4'ler için istihdam oranının bir uçağa bir pilota indiği belirtiliyor.