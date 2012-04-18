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Yaşam

Uçaktan düşen Onur Air'in pilotu hayatını kaybetti

Onur Air'in Belçikalı Kaptan pilotu Olivier Mester, ön kapıyı kapatmak isterken aprona düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mester, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

18 Nisan 2012 13:48

Amman'dan İstanbul'a hareket için hazırlanan Onurair’e ait uçağın Belçikalı Kaptan pilotu Olivier Mester, ön kapıyı kapatmak isterken aprona düşerek hayatını kaybetti.
 
DHA muhabiri Murat Çakır'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, Ürdün Amman'dan dün saat 21.00 sıralarında yolcusuz ve kabin ekibi olmaksızın İstanbul'a gelmek için harekete hazırlanan Onur Air’e ait Airbus 300-600 tipi uçağın Belçikalı Kaptan Pilotu Olivier Mester, ön kapıyı kapatmak isterken aprona düşerek ağır yaralandı.

Kaza sırasında uçağın teknik personeli olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak yaralı pilota ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan Belçikalı pilot tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Air’den yapılan açıklamada, "2009 yılından bu yana şirketimizde görev alan 56 yaşındaki mesai arkadaşımızın cenazesi bugün gerçekleştirilecek işlemlerin ardından ülkesine götürülecektir. Üzüntümüzü paylaşır, değerli kaptanımızın ailesi ve sevenleriyle birlikte tüm havacılık camiasına başsağlığı dileriz“ denildi.

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