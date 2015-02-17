Uçaktan atsanız bile bükülmeyen laptop!

Uçma tutkusu olan Reddit yazarı Carl, inanılması güç bir olaya şahitlik etti. İki kişilik, tek motorlu uçağıyla binlerce metre yüksekten Güney Afrika’daki Uluslararası Lanseria Havaalanı’na iniş yaparken bir anda kokpit kapağı açılmış ve Macbook Air model bilgisayarı uçaktan düşmüş. “Find My iPhone” benzeri bir uygulamayı kullanarak çantasını bulmayı başaran Carl, bilgisayarının sadece büküldüğünü görünce gözlerine inanamadı.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, Carl, Lanseria Havaalanı’na iniş yaparken bir anda kokpit kapağı açılıyor ve koltuğa bağlı olmayan her şey kokpitten dışarı uçarak olaylar silsilesi başlıyor.

Olay vuku bulduğu esnada zaten inişe geçmiş olduğu için, bir şekilde kendini bir sorun olmadığına inandıran Carl, yapması gereken her şeyi sakince yaparak problemsiz bir şekilde inişini tamamlıyor. Olayın şokunu atlattıktan sonra rüzgardan yanan gözleri dışında, kokpitten dağılanların bir kaç kağıt parçasından fazlası olmadığı için sevinen Carl, turuncu çantası ve içindeki Macbook Air model bilgisayarını almak üzere gözlerini tekrar kokpite çevirdiğinde işe acı gerçekle karşılaşıyor ve bilgisayarının da kağıtlarla beraber sırra kadem bastığını görüyor.

Düşmesi muhtemel yerlere bakıp eli boş dönen maceraperest, teknolojinin nimetlerinden yeterince faydalanmadığını fark ederek “Find My iPhone” muadili bir mobil uygulamayı kullanarak turuncu çantasını bulmayı başarıyor. Paramparça olmasını beklediği bilgisayarın çantasını açtığında ise çok bin metre yüksekte uçarken gördüğü eşsiz Afrika manzarasından daha şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşıyor.

İnsan olsa “burnu bile kanamadan” denebilecek kadar hasarsız halde bulduğu bilgisayarının yalnızca büküldüğünü gören Carl, bilgisayarının sorunsuz çalıştığını da görünce Macbook Air’ın adının nereden geldiğine de kanaat getirmiştir.

Apple’ın son çıkan telefonu iPhone 6’nın maruz kaldığı bükülme iddialarını hem doğrular, hem de çürütür nitelikteki bu olaydan sonra Apple’ın dayanıklılığına olan inancının kat be kat arttığını söyleyen pilot, bu akıl almaz olaya rağmen teknoloji devinin Yosemite’e geçmesinden dolayı bir daha Apple marka bilgisayar almayacağını da üstüne basa basa söyledi.

İnanılması güç bu olayı uçağınız olmadığını düşünerek evinizden, iş yerinizden, AVM’den veya herhangi başka bir yerden aşağı atarak denemenin, sizi çok yüksek ihtimalle üzeceğini hatırlatıyor, Macbook’larınıza sahip çıkmanın özellikle cebinize yararlı olacağının da altını çiziyoruz. Atıyorsanız da; kanepeye, yatağa atın, başınız ağrımasın.

Uçma tutkusu olan Reddit yazarı Carl, inanılması güç bir olaya şahitlik etti. İki kişilik, tek motorlu uçağıyla binlerce metre yüksekten Güney Afrika’daki Uluslararası Lanseria Havaalanı’na iniş yaparken bir anda kokpit kapağı açılmış ve Macbook Air model bilgisayarı uçaktan düşmüş. “Find My iPhone” benzeri bir uygulamayı kullanarak çantasını bulmayı başaran Carl, bilgisayarının sadece büküldüğünü görünce gözlerine inanamadı.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, Carl, Lanseria Havaalanı’na iniş yaparken bir anda kokpit kapağı açılıyor ve koltuğa bağlı olmayan her şey kokpitten dışarı uçarak olaylar silsilesi başlıyor.

Olay vuku bulduğu esnada zaten inişe geçmiş olduğu için, bir şekilde kendini bir sorun olmadığına inandıran Carl, yapması gereken her şeyi sakince yaparak problemsiz bir şekilde inişini tamamlıyor. Olayın şokunu atlattıktan sonra rüzgardan yanan gözleri dışında, kokpitten dağılanların bir kaç kağıt parçasından fazlası olmadığı için sevinen Carl, turuncu çantası ve içindeki Macbook Air model bilgisayarını almak üzere gözlerini tekrar kokpite çevirdiğinde işe acı gerçekle karşılaşıyor ve bilgisayarının da kağıtlarla beraber sırra kadem bastığını görüyor.

Düşmesi muhtemel yerlere bakıp eli boş dönen maceraperest, teknolojinin nimetlerinden yeterince faydalanmadığını fark ederek “Find My iPhone” muadili bir mobil uygulamayı kullanarak turuncu çantasını bulmayı başarıyor. Paramparça olmasını beklediği bilgisayarın çantasını açtığında ise çok bin metre yüksekte uçarken gördüğü eşsiz Afrika manzarasından daha şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşıyor.

İnsan olsa “burnu bile kanamadan” denebilecek kadar hasarsız halde bulduğu bilgisayarının yalnızca büküldüğünü gören Carl, bilgisayarının sorunsuz çalıştığını da görünce Macbook Air’ın adının nereden geldiğine de kanaat getirmiştir.

Apple’ın son çıkan telefonu iPhone 6’nın maruz kaldığı bükülme iddialarını hem doğrular, hem de çürütür nitelikteki bu olaydan sonra Apple’ın dayanıklılığına olan inancının kat be kat arttığını söyleyen pilot, bu akıl almaz olaya rağmen teknoloji devinin Yosemite’e geçmesinden dolayı bir daha Apple marka bilgisayar almayacağını da üstüne basa basa söyledi.

İnanılması güç bu olayı uçağınız olmadığını düşünerek evinizden, iş yerinizden, AVM’den veya herhangi başka bir yerden aşağı atarak denemenin, sizi çok yüksek ihtimalle üzeceğini hatırlatıyor, Macbook’larınıza sahip çıkmanın özellikle cebinize yararlı olacağının da altını çiziyoruz. Atıyorsanız da; kanepeye, yatağa atın, başınız ağrımasın.