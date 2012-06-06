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Yaşam

Uçaktaki yol arkadaşı ‘ruh hali’ne göre seçilecek

Letonya’daki ulusal bir havayolu şirketi yolcularına yanlarına oturacakları kişiyi “ruh hali”ne göre seçme şansı verecek

06 Haziran 2012 22:26

Letonyalı bir havayolu şirketi dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. “Koltuk arkadaşım” adlı uygulamayla yolcular yanlarına oturacakları kişileri internet üzerinden “ruh hali”ne göre seçebilecek.

“Koltuk arkadaşım” adlı uygulamayla yolcular biletlerini alırken internetten “iş odaklı” yolculuk yapan ya da kimseyle konuşmak istemeyerek “rahatlama” modunu seçen yolcuları görüp yanına oturmak istediklerini belirleyebilecek.
 
Uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirten havayolu şirketi yetkilileri bu sistemin de çöpçatanlık siteleri gibi insanların bilgilerini bir havuzda toplayarak ,özel bilgileri paylaşmadan, kişileri eşleştirme yöntemiyle çalıştığını söyledi.
 

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