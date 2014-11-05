Uçaktaki 'Demirtaş' kavgasının ses kaydı ortaya çıktı

Geçen hafta Diyarbakır’dan uçakla Ankara’ya giden HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın Kobani olaylarında oğlu yaralanan bir yolcu ile tartıştığı iddia edilmişti. Şimdi de o tartışmaya ait olduğu iddia edilen bir kayıt ortaya çıktı.

Kayıtta Demirtaş’a bağıran yolcunun ''Senin yüzünden çocuğum hastanede yatıyor'' dediği duyuluyor. Demirtaş da “Biz sizin gibilerin tehditlerinden korkmayız, terbiyesiz” cevabı veriyor. Akşam 21.20 uçağında eşiyle birlikte üçüncü sırada Ankara'ya seyahat eden erkek yolcu, ilk sırada oturan HDP Lideri Selahattin Demirtaş’a bağırarak daha da tepki gösteriyor ancak hakaret etmediğini de bağırarak uçaktakilere anlatıyor.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de Kobani olaylarında oğlunun yaralandığını ileri süren yolcu, uçağın Ankara Esenboğa Havaalanı'nda aprona yanaştığı sırada Demirtaş'a ''Senin yüzünden oğlum yaralandı, evde yatıyor. Amerika'ya gidip talimat mı aldın, insanları sokağa döktün'' diye bağırıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Demirtaş ile tartışan kişinin HÜDAPAR’lı Abdulvahap Kaplan adlı kişi olduğu iddia edildi.

Demirtaş: Erkeksen yüzüme söyle

Uçak tartışmasının tanığı olan AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hamzaoğulları, da yaşananları anlattı. Aynı uçakla Ankara’ya geldiğini belirten AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hamzaoğulları, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir yolcu arasında uçakta başlayan ve körük ile apronda devam eden tartışmayı şöyle anlattı:

"30 Ekim akşamı 21.20 Diyarbakır-Ankara uçağı ile buraya hareket etmiştik. Uçak aprona indikten sonra yaklaşırken körüklere doğru 3’ncü sırada oturan bir yolcu Selahattin Demirtaş’a ‘İnsanları tekrar sokağa dökmeye çalışıyorsunuz. Bu ölümler yeterli değil mi? Yetmedi mi? İnsanları öldürerek ne ele geçirmek istiyorsunuz’ diye tepkisi oldu. Selahattin Bey de bu tepki üzerine ‘çıkışta erkeksen bu ifadeleri yüzüme de söyle’ dedi. Beyefendi de ‘Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Çıkışta da bunları sana çok rahatlıkla söylerim.’ dedi. Hatta oturduğu yeri tarif etti. Hiçbir şeyden çekinmediğini söyledi."

Ses kaydındaki konuşmaların tam metni şöyle:

"Abdulvahap Kaplan: Selahattin Demirtaş 1 Kasım için sokak talimatı verdin ABD’li dostlarının yanına mı gidiyorsun? ABD’li dostlarının yanına gidiyorsun talimatını verdin?

Selahattin Demirtaş: Terbiyesiz.

Abdulvahap Kaplan: Ulan terbiyesiz sensin.

Abdulvahap Kaplan: Tarih seni unutsa da, Amed’in Müslümanları seni unutmayacak.

Abdulvahap Kaplan: Benim oğlum yaralıdır ulan sen ne diyorsun?

Abdulvahap Kaplan: Selahattin ben öyle bir kelime kullanmadım sana

Abdulvahap Kaplan: Terbiyesiz he

Abdulvahap Kaplan: İyi bak bu yüzü iyi tanı, ben seni çok iyi tanıyorum

Selahattin Demirtaş: Ulan Allah’tan başka kimseden korkumuz mu var terbiyesiz, senin bütün çetelerin peşimizde terbiyesiz.

Abdulvahap Kaplan: Ulan ben terbiyesiz demedim

Abdulvahap Kaplan: Müdahale edin edin çeteler müdahale ediyor.

Abdulvahap Kaplan: Benim oğlum yaralı oğlum

Abdulvahap Kaplan: Ben yanlış bir şey dedim mi? Terbiyesiz dedim mi?

Uçaktaki 'Demirtaş' kavgasının ses kaydı yayınlandı © Posta.com.tr Uçaktaki 'Demirtaş' kavgasının ses kaydı yayınlandı

Abdulvahap Kaplan: Ulan Sılho

Selahattin Demirtaş: Bana hakaret ediyorsun

Abdulvahap Kaplan: Senin adamların burada erkek gibi konuşsun ilk olarak kim hakaret etti. Benim oğlum yaralıdır.

Abdulvahap Kaplan: Onların deyimiyle ben demokratik hakkımı kullandım tepkimi ortaya koydum. Şiddet uygulamadım.

Abdulvahap Kaplan: Ulan milletvekilliğinin var yaaa on defa bana terbiyesiz dedin. İçim yanmış oğlum kurban eti dağıtırken vurulmuş ve şu anda hastanede...

Abdulvahap Kaplan: Amed sokaklarında senin milletvekilliğin sökmez Sılho

Selahattin Demirtaş: Sen bana hakaret ettin

Abdulvahap Kaplan: Bende seni bugüne kadar adam biliyordum.

Abdulvahap Kaplan: Ben senin kayınbabanın binasında oturuyorum.

Abdulvahap Kaplan: Senin gibi korkak değilim.

Abdulvahap Kaplan: Rabbim bizi nerede karşılaştırdı. Ah ah

Selahattin Demirtaş: Geleceksin geleceksin.

Abdulvahap Kaplan: İn aşağı"