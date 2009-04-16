Uçakta yolcunun üzerine işeyen genç tutuklandı





Los Angeles'ten Honolulu'ya giden uçakta bir yolcunun üzerine işeyen 28 yaşındaki Jerome Kenneth Kingzio, 3 hafta hapis cezasına çarptırıldı.



Honolulu mahkemesinde görülen davada, Kingzio'nun uçak yolculuğu sırasında film seyretmekte olan ve adı açıklanmayan 66 yaşındaki bir kadın yolcunun üzerine işediği, sanığın söz konusu yolculuk sırasında alkol aldığının da belirlendiği ifade edildi.



Savcı, "tatil yolculuğunda olan kurbanın tatilinin mahvolduğunu ve duygusal yünden acı çektiğini" kaydetti.



Olayla ilgili soruşturma ise FBI tarafından yapıldı.

