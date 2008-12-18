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Uçakta tartışma

İzmir'den uçak ile İstanbul'a gelen Tuğba Özay, yanına gelen bir genç ile eşinin tartışmasına neden oldu.

18 Aralık 2008 02:00

İzmir'den uçak ile İstanbul'a gelen Tuğba Özay, yanına gelen bir genç ile eşinin tartışmasına neden oldu.

Hürriyet'in haberine göre; uçağın arka sıralarında oturan Tuğba Özay'ın yanına yaklaşan Erdoğan isimli genç, "Yedi yıl Nazilli Cezaevi'nde yattım. Sana bütün koğuş arkadaşları ile yazı yazıp yanında olduğumuzu, desteklediğimizi belirttik. Siz bize cevap yazmadınız" dedi. Bu arada eşinin ünlü mankenle konuştuğunu kıskanan kadın ikilinin yanına gelip eşine bağırınca uçak ekibi olaya müdahale etti. Aprona da taşınan tartışmada polis, Özay'a şikayetçi olup olmadığını sordu. Özay ise, "Bu zannettiğiniz gibi bir durum değil. Eşi yanlış anlamış, kimse kimseden şikayetçi değil" açıklamasını yaptı.

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