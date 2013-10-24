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Yaşam

Uçakta sigara içen yolcuya polis müdahalesi

Diyarbakır-İzmir uçağında sigara içen kişi polisler tarafından alınarak, hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

24 Ekim 2013 17:32

Diyarbakır'dan İzmir'e gelen uçakta sigara içen kişi hakkında havalimanında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Yolcu, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan İzmir'e gelen özel havayolu şirketine ait uçakta, yolcuların arasında sigara yakan M.Y.T uyarılara rağmen sigara içmeye devam edince, durum uçuş görevlileri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı polisine bildiridi.
     
M.Y.T, piste inen uçaktan polisler tarafından alınarak, hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
     
Yolcunun kimlik sorgusunu yapan polis, M.Y.T'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığını tespit etti.
     
Gözaltına alınan M.Y.T'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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