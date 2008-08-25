Uçakta şarap kavgası

THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağında, dua ettiğini belirterek şarap içilmesine karşı çıkan yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı



Mahalle baskısı uçakta da kendini gösterdi. Türk Hava Yolları’nın TK 0685 sefer sayılı Gaziantep-İstanbul uçağında Business Class’ta seyahat eden iki yolcu, şarap yüzünden birbirine girdi.



14.45’te kalkması gereken Gaziantep-İstanbul uçağında Business Class’ta yolculuk eden konuklara ikram edilen bir kadeh şarap ortalığı karıştırdı. Dua ettiğini ve şarap kokusundan rahatsız olduğunu söyleyen bir yolcu, daha önce uyardığını ifade ettiği bir gazeteciye bağırmaya başladı.



Olaya tanık olanlar tartışmanın neden çıktığını anlayamadan bağırışmalar küfüre dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine karşın sakinleşmeyen sinirli yolcu, “Şarabı içme dedik, leş gibi kokuyor. Git bir saat sonra evinde iç, rahatsız oluyorum” şeklinde konuşunca ön kısımdaki birçok yolcu kendisine tepki gösterdi.



Aralarında eski Fenerbahçeli futbolculardan Engin Verel ve Ogün Altıparmak’ın da bulunduğu yolcuların tepkisi üzerine ifadelerini daha da sertleştiren şahıs, ağıza alınmayacak küfürler etmeye başlayınca olay büyüdü. Engin Verel’in, “Burası Atatürk’ün cumhuriyeti” sözleriyle daha da alevlenen tartışma, kabin amirinin arka bölümden yolcuları Busines Class’a alıp sorun çıkartan şahsı başka koltuğa oturtarak çözmesiyle yatıştı. Siniri dinmeyen yolcu, “Bu gazeteciler kendilerini bir şey zannediyorlar” diye söylenmeye devam etti.



Bu sırada kabine giren güvenlik görevlileri aprona polislerin geldiğini belirtince gerginlik sona erdi ve uçak 20 dakika rötarlı kalktı.



