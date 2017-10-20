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Yaşam

Uçakta rahatsızlanan yolcuya Aile Bakanı müdahale etti

"Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın doktor Betül Sayan Kaya vardı"

20 Ekim 2017 19:52

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, seyahat ettiği THY uçağında rahatsızlanan bir yolcuya müdahale etti.

Oyuncu Seren Fosforoğlu dün Ankara-İstanbul seferini yapan TK 1275 sefer sayılı THY uçağında aniden rahatsızlandı.

Koltuğa yatırılan Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan Bakan Kaya yaptı.

Instagram hesabından yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya'ya teşekkür eden Fosforoğlu şunları söyledi:

"Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok."

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