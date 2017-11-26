Uçakta rahatsızlanan yaşlı kadına kabin ekibiyle sağlık memurundan havada müdahale

Engin ANAK/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - İSTANBUL- Gazipaşa seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçak havadayken fenalaşan 80 yaşındaki Memiya Altıntaş\'a, kabin ekibi ve uçakta bulunan sağlık memuru, müdahale etti. Gazipaşa Havalimanı\'na indiğinde uçaktan alınan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul-Gazipaşa seferini yapan THY\'ye ait TK 2592 sefer sayılı uçak, saat 10.40\'ta İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan havalandıktan sonra uçağa tekerlekli sandalyeyle bindirilen ve kalp yetmezliği olduğu belirtilen Memiya Altıntaş, fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı kadına, kabin ekibinin yanı sıra yolcular arasında bulunan sağlık memuru da müdahale etti. Altıntaş\'a oksijen tüpü bağlandı.

Uçağın Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na inmesinin ardından ambulansa alınan Altıntaş, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Altıntaş, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Aynı uçakta, dün oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği İstanbul\'dan dönen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim\'in de bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI