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Yaşam

“Uçakta prezervatifi olan var mı?” dedikten sonra seks yapmaya başladılar

"Biz gülüşmeye başladık ama onlar hiç istifini bozmadı"

13 Haziran 2017 21:41

İrlanda'nın havayolu şirketi Ryanair'ın Manchester'dan Ibiza'ya gitmekte olan uçağında bir çift, “Prezervatifi olan var mı?” dedikten sonra seks yapmaya başladı.

Hürriyet’in haberine göre,  21 yaşındaki Kieran Williams adlı yolcu, çiftin konuşmalarını duyduğunu ancak şakalaştıklarını düşündüğünü söyledi.

Lancashire'lı Williams'ın anlattığına göre adam, uçaktakilere "Prezervatifi olan var mı?" diye sordu.

"Biz gülüşmeye başladık ama onlar hiç istifini bozmadı. Sanırım sarhoştular" diyen Kieran Williams, uçaktaki personelin çifti uyarmadığını da sözlerine ekledi. Uçaktaki yolcuların bazıları olayı kameraya çekti.

Ryanair, “konuyu araştırdıklarını ve bu rahatsız edici, saygısızca ve uygunsuz davranışı hoş görmeyeceklerini” ifade eden bir açıklama yaptı.

 

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