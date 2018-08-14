Uçakta olay çıkaranların yüzde 91'i erkek yolcular

Türk Hava Kurumu Üniversitesi araştırma görevlisi Mert Akınet ve öğretim görevlisi Perihan Çoban’ın “Türk Tescilli Uçaklarda Uçuş Esnasında Gerçekleşen Kural Dışı Yolcu Olaylarının Çok Boyutlu Analizi” araştırmasında dikkati çeken bilgilere yer verildi. Verilere göre uçakta olay çıkaran yolcuların yüzde 91’i erkek yolcular.

2014, 2015 ve 2016 yıllarında Türk hava yolu şirketleri tarafından ilgili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne 528 kuraldışı yolcu raporu gönderildi. Kuraldışı davranış sergileyen yolcuların uçuş emniyet ve güvenlik kuralları hakkında yeterince bilgilendirilmemiş, farkındalığı oluşmamış veya kasıtlı olarak kuralları çiğneyen yolcular olduğu belirlendi.

Uçuş ekibine saldırdılar

Uçakta olay çıkaran yolcuların yüzde 91’i erkek yolcular. Olayların yüzde 75’i uçuş sırasında meydana geldi. Bu süre içinde ‘ciddi olay’ olarak bomba ihbarı, kokpite girme teşebbüsü 21 kez yaşandı. İkinci tehdit seviyesi olarak değerlendirilen ve uçuş ekibi veya yolculara saldırıyı içeren ‘önemli olay’ ise 65 defa gerçekleşti. 3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu da uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet verdi. Uçakta sigara içen ve kural tanımayan yolcuya bin 717 lira para cezası veriliyor.