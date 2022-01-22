Uçakta maske takmayı reddeden İrlandalı elindeki içeceği başka bir yolcunun kafasına attı, pantolonunu indirip kalçasını hostese gösterdi

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Dublin'den New York'a giden bir uçuşta maske takmayı reddeden ve uyarılınca da pantolonunu indirip hostese kalçasını gösteren İrlanda vatandaşına saldırı suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 29 yaşındaki Shane McInerney'in 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Bu hafta hakim karşısına çıkan McInerney'e "bilinçli olarak bir uçuş görevlisine saldırmak ve korkutmak" suçlaması yönetildi.

Mahkeme belgelerine göre defalarca maske takması için uyarılan McInerney, elindeki bir içeceği başka bir yolcunun kafasına fırlattıktan sonra "pantolonu ile iç çamaşırını indirerek kalçasını uçuş görevlisi ve diğer yolculara gösterdi".

McInerney, duruşmayı beklemek üzere 20 bin dolar kefalet bedeliyle serbest bırakıldı.