Uçakta kulaklık alev aldı, yolcu hafif yaralandı

Çin'den Avustralya'ya giden bir uçakta bir yolcu, kulaklığının alev alması nedeniyle hafif yaralandı. Avustralyalı yetkililer olay ardından uçakta pil kullanımı konusunda uyardı.

Olay, Pekin'den Melbourne'a giden bir uçakta meydana geldi.

Patlama sesine uyanan bir yolcu, kulaklıklarının alev aldığını ve erimeye başladığını gördü.

İsmi açıklanmayan yolcu, Avustralya Taşıma Güvenlik Bürosu'na yaptığı açıklamada patlama sırasında müzik dinlediğini söyledi.

Yolcu, "Yüzümü ellerimle kapadım ve kulaklığın kordonu boynuma dolandı. Yanmaya devam ediyordu, o yüzden onları çıkarıp yere attım. Kıvılcım saçıyorlardı ve az da olsa ateş çıkarıyorlardı" dedi.

Patlama ve yangın nedeniyle yolcunun yüzünün siyaha boyandığı ve elinin üzerinde su topladığı belirtiliyor.

Yardıma koşan mürettabatın kulaklıkların üzerine bir kova su dökerek yangını söndürdüğü kaydediliyor.

Ancak yangın söndürüldüğünde, pil ve plastik kaplamasının eriyerek yere yapıştığı belirtiliyor.

Avustralya Taşıma Güvenlik Bürosu raporunda, "Uçuşun geri kalanı boyunca yolcular erimiş plastik, yanmış elektronik ve saç kokusuna maruz kaldılar" ifadesi yer aldı.

Raporda kulaklığın markası belirtilmiyor, ancak lityum iyon pillerin olaya neden olması ihtimalinin büyük olduğu kaydediliyor.

"Pil kullanılan ürünlerin çeşitleri artarken, uçuşta sorun teşkil edebilecek ihtimaller de artıyor" uyarısında bulunan Büro, pil ve güç kaynakları ile seyahat ederken uçuş güvenliği için kılavuz yayımladı.

Son yıllarda lityum piller uçaklarda sorunlara yol açtı.

Geçen yıl Sidney'den kalkan bir uçak, el bagajından duman çıkması üzerine inmek zorunda kalmıştı. Valizdeki lityum pillerin alev aldığı anlaşılmıştı.

Geçen yıl, Samsung Note 7 telefonlarının pillerindeki hata da telefonların aşırı ısınmasına ve alev almasına yol açmıştı.

Uçaklarda benzer olayların tekrarlanması üzerine, uluslararası havacılık yetkilileri telefonun uçaklara alınmasını yasaklamış, Samsung da telefonlarını geri çekmişti.