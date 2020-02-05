Uçakta "Koronavirüs" şakası acil inişe sebep oldu

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Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika'ya giden bir uçak, amatör bir müzisyenin "kendini tanıtmak için iyi bir yol olacağını" düşünerek "Bende Koronavirüs olabilir" diye bağırmasının ardından acil iniş yaptı.

James Potok isimli 28 yaşındaki müzisyen uçak havalandıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak, "Herkes beni dinleyebilir mi? Kısa süre sonra Hunan (Hubei) bölgesinden, Koronavirüs'ün başkentinden geri geldim ve kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkürler" dedi.

Potok'un açıklamasından sonra uçak rotasını kalkış yaptığı Kanada'ya çevirerek acil iniş yaptı.

28 yaşındaki müzisyen acil inişten sonra uçuş ekibinin kendisine giydirdiği eldiven ve maskeyle uçaktan indirildi. Potok, Instagram'da "viral olmak" için bir şaka yaptığını ifade etti.

Potok havalimanında gözaltına alındı.

City News Toronto'ya açıklamalarda bulunan Potok, "İnsanlar aşırı tepki verdi. Sonuçta 'üzerime bomba var' demedim. Ben sadece şaka yapmaya çalışıyordum" dedi. Uçağın acil iniş yapmasına ve diğer uçuşların sarkmasına sebep olan "şakacı" müzisyen, daha sonra özür diledi.