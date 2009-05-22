Uçakta korku…

Irak asıllı ABD vatandaşı anne ile oğlu yüzlerini kaparken, diğer yolcuların maske takmadığı görüldü.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce H1N1 virüsü (Domuz Gribi) taşıdığı duyurulan ve bir haftadır Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan yabancı uyruklu iki kişinin izleme süresi dolduğu için laboratuvar testlerinin tekrarlandığı ve H1N1 virüsü açısından testlerin negatifleştiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.