Uçakta korku…

ABD'den yola çıkıp Amsterdam üzerinden Irak'a gitmek amacıyla İstanbul'a gelen ve yapılan tetkikte H1N1 virüsü belirlenen 2 kişi (yüzleri örtülü), yapılan tedavinin ardından tamamıyla iyileşerek aile bireyleriyle birlikte İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a, oradan da Irak'a gitti. Mürettebat maske taktı.
Irak asıllı ABD vatandaşı anne ile oğlu yüzlerini kaparken, diğer yolcuların maske takmadığı görüldü.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce H1N1 virüsü (Domuz Gribi) taşıdığı duyurulan ve bir haftadır Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan yabancı uyruklu iki kişinin izleme süresi dolduğu için laboratuvar testlerinin tekrarlandığı ve H1N1 virüsü açısından testlerin negatifleştiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.