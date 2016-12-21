Uçakta koku saçmamak için

Uçakta kokular daha hızlı yayılır. Kötü kokuları asgariye indirmek için hostesler yolculara ne öneriyor?

Uçak kalkmadan önce güvenlik anonsları yapılıp kabini son kez dolaşırken yolcuların baş üstü lambaları tek tek yanmaya, bütün yolcular aynı soruyu sormaya başlamıştı: Bu koku nereden geliyor?

Bir yolcu, kokunun yakıt kokusuna benzediğini söyleyince bütün yolcularda panik başladı. Kabini baştan sona gidip gelince kokunun uçağın arkasından geldiğini anladım. Kaptanı arayıp kokudan ve tedirgin yolculardan söz edince uçağı geri çevirip kontrole sokmaya karar verdik.

Kaptan pilot yolculara bu anonsu yaparken bir yolcu gizlice yaklaşıp kokunun kaynağını tespit ettiğini söyledi. Önündeki koltukta oturan ve yanlarında getirdikleri köri soslu balığı yiyen çifte işaret ediyordu.

Yumurtalı, ağır kokulu limburger peynirli sandviç vb. uçakta yenecek yiyecekler değildir. Ama kötü kokuların tek kaynağı bu yiyecekler de değil.

Uçaktaki kapalı ortamı ve havalandırma olanaklarının sınırlı oluşunu düşünerek her yolcunun kabin havasını kirletecek eylemlerden uzak durması gerekir. İşte bunun için kaçınılması gereken şeyler:

Çıplak ayaklarını başkasının koltuğuna dayamış yolcu fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak rahatsızlıklarını dile getirenler çok oluyor.

Oysa uçuş sırasında ayakkabıları çıkarmamak gerekir. Ayakta vücudun her tarafından çok daha fazla, toplam 250 bin ter bezi vardır ve günde çeyrek litre ter salgılanır. Bu nedenle uçuş sırasında ayakkabıları çıkarmak yerine rahat ayakkabı giymek tercih edilmelidir.

Ağır parfüm, kolonya ve losyonlar baş ağrısı ve alerjiyi tetikleyebilir. Ayrıca uçakta oje sürmeye ya da asetonla silmeye kalkışmamalıdır. Bunlar keskin koktuğu gibi, dökülmeleri halinde temizlenmesi de zordur. En doğrusu, ne iyi ne kötü anlamda hiç kokmamaktır.

Uçakta kokular daha hızlı yayılır. Kapalı ortamda yenmemesi gereken yiyecekler sadece soğan, sarımsak ve baharattan ibaret değildir. Bazı insanlar muza ve ton balığına karşı hassastır. Bu nedenle tüm kokulu ve karışık yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

En doğrusu uçakta sunulan ya da satılan yiyeceklerle yetinmek olabilir. Bunlar kapalı ortamlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Uçağa binerken alkol kokusu saçmamak da önemlidir. Havayolu çalışanları bir yolcudan alkol kokusu alırsa uçağa binmesini engelleyebilir. Çünkü uçakta sarhoş bir insanla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu bilirler.

Bu nedenle uçuş öncesi gece alkollü içkiden uzak durmak en doğrusudur. Kendiniz koku almasanız bile yanınızda oturan yolcu alacaktır.

İnsan doğal olarak gaz çıkarır. Bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Ama bunun için tuvaleti seçmek gerekir.

Uçakta hava basıncı daha düşük olduğundan insan daha fazla şişkinlik hissi ve daha çok gaz çıkarma ihtiyacı duyar. Bu nedenle uçuş öncesinde fasulye gibi lifli yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Çocuklu ailelerin uçakta ilgilenmesi gereken çok şey vardır. Bebek bezlerini kolay olsun diye koltukta ya da masada değiştirmemek gerekir.

Kirli bezleri koku geçirmeyecek şekilde saklayacak torbalar bulundurmalı ve en doğru yeri göstermesi için hosteslerden yardım istenmelidir.

Peki uçakta yolcuysanız ve kötü koku alıyorsanız ne yapabilirsiniz? Koltuk değiştirme şansınız yoksa baş üstü havalandırmayı açıp gözlerinizi kapatmaktan başka çareniz de yoktur.