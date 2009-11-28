Uçakta kedi-köpek krizi



THY: Check-in hatası

Bayram sabahı İstanbul’dan Bodrum’a gidecek Türk Hava Yolları (THY) uçağı, kedi köpek - krizi yüzünden yaklaşık 2 saat havalanamadı. Yolcular isyan etti, her iki yolcunun da uçaktan inmek istememesi üzerine polis olaya el koydu. En sonunda uçaktan inen, kedisi için işlem yaptırmayan yolcu oldu. İstanbul-Bodrum seferini yapan TK 0286 sefer sayılı uçağın dün sabah saat 07.00’de havalanması gerekiyordu. Ancak uçağın yolcu kısmında kafes içinde bir kedi, çanta içinde de başka bir yolcuya ait köpek olduğu anlaşılınca uçak bir türlü havalanamadı. İki yolcu da hayvanları için izin aldıklarını söyleyerek uçaktan inmeyi reddettiler. Bu kez diğer yolcular isyan etmeye başladı. Kabin görevlileri köpekli yolcuyu business bölümüne alırken, izni olup olmadığından emin olamadıkları kedili yolcunun inmesini istediler. Diğer yolcular da kedili kadının inmesini istediler. Ancak yolcu, hayvanı için de rezervasyonu olduğunu söyleyerek inmeyi tekrar reddetti. Uzun bir bekleyişten sonra polisler kedili yolcuyu uçaktan indirdi.Gözyaşları içinde uçağı terk eden yolcunun ardından uçak saat 09.00 sıralarında havalanabildi. THY Basın Müşaviri Ali Genç, olayı doğrulayarak, sorunun uçağa alınan kedi sahibinin indirilmesiyle ortadan kaldırıldığını, aynı anda bir kedi ve bir köpeğin yolculuk edemeyeceğini belirtti.Genç, “Biletler check-in yapılırken memurumuz kedinin uçağa bineceğini gözden kaçırmış. Köpeğiyle bineceğini önceden söyleyen yolcumuzla kedisiyle binen yolcunun aynı anda uçakta olduğu görülünce sıkıntı yaşanmış. İki farklı türdeki evcil hayvan aynı anda seyahat edemeyeceği için kaptan pilot, kediyle birlikte yolcumuzun da inmesini istemiş. Yolcunun inmesiyle sorun halledilmiş” dedi.