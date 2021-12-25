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Gündem

Uçakta kedi emzirdiği iddia edilen kadının videosu gündem oldu

25 Aralık 2021 11:56

Uçakta kedi emzirdiği iddia edilen kadının görüntüsü bir anda sosyal medyada gündeme oturdu. Söz konusu anlar, TikTok ve Twitter'da milyonlarca görüntülenme aldı.

Sosyal medya, uçakta kedi emzirirken görüntülendiği belirtilen kadının videosunu konuşuyor. Twitter'da ve TikTok'ta yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Söz konusu videodaki kadının, kedisini emzirdiği iddia edildi. Airport Haber'de yer alan habere göre, kadının yanındaki adam, durumdan rahatsız olarak görevlilere haber verdi. İkilinin yanına gelen görevliler, kadının bu duruma son vermesini rica etti.

Kadın, yetkililerin ricasına rağmen kediyi kucağından indirmedi ve üzerindeki örtüyü açmadı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, ilk kez karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

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