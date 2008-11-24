Uçakta kavga: 3 gözaltı

Tataristan Havayolları’nın Kazan-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kavga eden 3 yolcu, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sabah saatlerinde Kazan-İstanbul seferini yapmak üzere havalanan uçakta alkolün seviyesini fazla kaçıran bir Rus yolcunun etrafa küfürler savurmaya başladığı iddia edildi. 173 yolcunun bulunduğu uçakta Rus yolcunun bu tavrı karşısında sinirlerine hâkim olamayan bir Türk olaya müdahale etmek istedi. İlk olarak etrafa küfürler savuran alkollü yolcuyu uyardığı belirtilen Türk yolcunun daha sonra küfürlerin kendisine yönelmesiyle birlikte uçakta arbede çıktı. Yumrukların konuştuğu uçakta, olaya, uçuş ekiplerinin müdahale ettiği ve yolcuları sakinleştirmeye çalıştıkları belirtildi.



Tataristan Havayolları’nın U9-543 sefer sayılı uçağı ile Kazan’dan İstanbul’a gelen ve aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Allık Boraza isimli Tatar yolcu, yurda dönmekte olan Türk işçiler için hakaret ve küfür içerikli sözler söyledi.



Bünyamin Çetin ve Mahmut Küsen adlı Türk yolcuların Boraza’ya müdahale etmesi sonucu aralarında kavga çıktı.



Diğer yolcular ve mürettebat tarafından sakinleştirilen 3 yolcu, uçağın İstanbul’a inmesinin ardından "Uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak" gerekçesiyle gözaltına alındı.

