Uçakta kaş kopartan kavga

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Dört Türk üniversitesinin büyük başarısı- Röntgenci komşuyu cep telefonu yakalattı- PKK yandaşları İstanbul'da saldırdı- O fotoğrafa tepki çığ gibi!Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapmak için pist başında sıra bekleyen uçaktaki yolcular arasında kavga çıktı. Bunun üzerine uçak, tekrar park yerine döndü.Uçak altına gelen polis, kavgayı başlattıkları ve sarhoş oldukları öne sürülen O.R. ve T.R. kardeşleri gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürdü. Olaya karışan 5 yolcunun da indirildiği uçak, daha sonra seferine devam etti.Kavgada sırasında sağ kaşından ısırılan bir yolcu, Atatürk Havalimanı’ndaki sağlık kliniğinde yapılan ilk müdahelenin ardından plastik cerrahi uzmanının görmesi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kavgaya karışan ve ismini vermeyen bir diğer yolcu ise olayı şöyle anlattı: "Sarhoş 2 yolcu, önce uçaktaki görevlilere saldırdı. Sonra insanlara hakaret etmeye başladı. Biz müdahalede edince bize de saldırdılar. Biz de cevap verdik. Ancak polis uçağa girdiğinde polisin önünde arkadaşıma tekrar saldırdılar ve kaşından et parçası kopardılar. Şimdi onu plastik cerrahiye götürüyoruz."