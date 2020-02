Uçakta kalp krizi geçiren yolcuyu kabin ekibi kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA Hamburg Havalimanı\'ndan Antalya\'ya gelirken uçakta kalp krizi geçiren Makbule Gökbulut (80), kabin ekibi ve uçaktaki bir Alman sağlık görevlisinin müdahalesiyle yaşama döndü. Antalya\'da özel bir hastanede tedavisi süren Gökbulut, kabin ekibine can borçlu olduğunu söyledi.

Hamburg Havalimanı\'ndan dün saat 15.00\'da havalanan SunExpress\'e ait XQ 171 sefer sayılı Hamburg- Antalya uçağına oğlu Hamdi Gökbulut\'la binen Makbule Gökbulut, kalkıştan 1.5 saat sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Makbule Gökbulut\'a ilk müdahale kabin memurları Hüma Çalıkuşu, Nuray Aktaş, Yeşim Uyar ve Leyla Türk tarafından yapıldı. Kabin ekibi durumu pilotlar Levent İpek ve Ozan Yılmaz\'a bildirdi. Pilot Levent İpek, yolcular arasında doktor olup olmadığını sordu. Anons üzerine Almanya\'da bir hastanenin acil servisinde görev yapan sağlık memuru Jonas Arndt, Gökbulut\'a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Makbule Gökbulut\'a kalp masajı yapıldı, oksijen tüpü takıldı Yaklaşık 10 dakika süren müdahalenin ardından Gökbulut, kendine gelerek kendi başına solunum yapmaya başladı.

ALMAN SAĞLIK MEMURU MÜDAHALE ETTİ

Kabin ekibi ve sağlık memuru Jonas Arndt\'ın yolculuk boyunca yalnız bırakmadığı Makbule Gökbulut, krizden yaklaşık 2 saat sonra Antalya Havalimanı\'na indi. Haber verilmesi üzerine önceden hazır bekletilen ambulansa alınan Makbule Gökbulut, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

\'KENDİLERİNE CAN BORÇLUIYUM\'

Hayati tehlikesi bulunmayan ancak kontrol altında tutulan Makbule Gökbulut, \"Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutmak için Antalya\'ya geliyordum. Uçağa bindikten bir süre sonra uykuya daldım. Bir anda ağrılar hissetmeye başladım. Daha sora gözümü açtığımda kabin ekibi ve pilot bana bakıyordu. İlk müdahaleyi yapıp beni kurtarmışlar. Kendilerine can borçluyum\" dedi.

\'OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADIM\'

Gökbulut\'un oğlu gazeteci Hamdi Gökbulut ise olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi. Kalkıştan kısa bir süre uyuduğunu belirten Gökbulut, \"Bir ara kendime geldiğimde annemin ağzından bir şeyler geliyordu. Durumu hemen kabin görevlilerine bildirdim. Kısa süre içinde pilot ve kabin memurları hepsi gelip müdahaleye başladı. Ayrıca tatil için Antalya\'ya gelen Alman vatandaşı Jonas Arndt isimli bir sağlık memuru da uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi. Annem uçakta bulunan ve \'melek\' olarak tanımladığım ekip sayesinde kurtuldu\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI