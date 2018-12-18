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Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'dan Antalya'ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçiren Mehmet Nurtan Sertesen (67) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

18 Aralık 2018 14:43

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan Antalya\'ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçiren Mehmet Nurtan Sertesen (67) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Dün akşam Diyarbakır\'dan, Antalya\'ya havalanmak için hazırlanan uçaktaki yolculardan Mehmet Nurtan Sertesen, aniden fenalaştı. Uçaktaki diğer yolcuların kabin görevlilerine haber vermesi üzerine, uçağa sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Sertesen\'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların müdahale ettiği Sertesen, tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Antalya uçağı ise gecikmeli olarak havalandı.

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