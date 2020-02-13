“Uçakta kabin içi sıcaklığı Koronavirüs’e davetiye çıkarır mı?”

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarı Vahap Munyar, Sağlık Bakanlığı'na yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin "Uçakta kabin içi sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkarmamak, Koronavirüs'e karşı önlem olamaz mı?" diye sordu.

Uçak için en ideal sıcaklığın 'oda sıcaklığı' olduğunu belirten Munyar, "Her seferinde şu yanıtla karşılaşırım: Efendim, yolcularımız 'Üşüyoruz' diyor, o nedenle kabin içi sıcaklık 25-26 dereceye yükseliyor." ifadesini kullandı.

Son iki seyahatinde de sıcaklıkla ilgili şikâyetini kabin görevlilerine ilettiğini dile getiren Munyar yazısında şunları kaydetti:

Kabin içi sıcaklıkla ilgili şikayetimi her iki yolculukta da kabin görevlilerine ilettim. Kabin görevlilerinin işini kolaylaştırmak için şikayetime ekleme yaptım:

Malum, günümüzde Koronavirüs tehlikesi taşıyoruz. Sıcak hava her türlü virüse özel davetiye çıkarıyor. “Üşüyorum, kabin içi ısıyı yükseltin” diyen yolcuya Corona virüsünü anımsatın. "Koronavirüs için önlem olarak kabin içi sıcaklığının 22 dereceyi aşmaması gerekir” deyin. Kimse itiraz etmez.

Bilbao’dan dönmeden önce THY Müşteri Temsilcisi Ecem N.’den kabin içi sıcaklıkla ilgili sözlü şikâyetime yanıt geldi:

Sevgili Abdulvahap Munyar, 10 Şubat 2020’de İstanbul’dan Bilbao’ya seyahatinizle ilgili olarak sorumlu kabin şefi, yaşadığınız sıkıntıyla ilgili yazılı bir rapor verdi.

Yanıtın devamında şu açıklama yer aldı:

Kabin sıcaklığını 23-24 derecede koruyoruz. Yüksek hava sıcaklıkları ve kabin içi basınç, yolcuların sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir.

Yanıtta şu noktanın altı çizildi:

Bu nedenle, tüm yolcularımızın sağlığı uğruna uçuş kabininin hava sıcaklığını belirliyoruz.

Ardından şu noktaya vurgu yapıldı:

Bununla birlikte kabin sıcaklığı, uçuşun yapıldığı gün hava koşulları, uçuş noktasındaki hava koşulları, terminaldeki park süreleri veya pistte bekleme süreleri ve her iki kabin kapısının da açık olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir.

İstanbul’dan Bilbao’ya giderken MAN’ın danışmanlığını yürüten GTC’nin patronu Müge Sevil, Corona virüsüne karşı en azından kabin içi koruyucu niyetiyle aldığı yedek maskeyi bana verdi.

Uçakta aklıma şu soru takıldı:

Uçakta kabin içi sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkarmamak, Koronavirüs'e karşı önlem olamaz mı?

Sağlık Bakanlığı bu sorunun en doğru yanıtını bulabilecek en doğru adres olur değil mi?

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