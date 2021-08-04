T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uçakta kabin görevlilerine saldıran yolcu, koli bantıyla koltuğuna bağlandı

04 Ağustos 2021 12:44

T24 Dış Haberler

ABD merkezli Frontier Airlines'ın bu hafta sonu gerçekleştirdiği Philadelphia-Miami uçuşunda bir yolcunun 3 kabin görevlisine saldırdığı belirtildi. 

NBC'nin aktardığına göre bahsi geçen yolcu bir kabin görevlisine yumruk atarken iki görevliye de tacizde bulundu. 

Maxwell Berry isimli 22 yaşındaki saldırgan, kabin görevlilerine saldırdıktan sonra  diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi ve uçuşun geri kalanında koli bandı ile koltuğuna bağlandı. 

2 saatten uzun süren uçuşun ardından Berry'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Frontier Airlines'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz bu uçuşta saldırıya uğrayanlar dahil tüm uçuş görevlilerimize olabilecek en fazla değer, saygı ve desteği vermeye devam ediyor" denildi. 

uçakkabin görevlilerisaldıranyolcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24