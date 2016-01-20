Uçakta hindi terapisi

Uçak yolculuklarında bir hayvanla karşılaşmak hemen hemen hiç rastlanılmayan durumlardan. Ancak ABD'deki bir iç hatlar uçuşu esnasında uçaktakiler bir hindiyle seyahet ettiler.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD'de bir iç hat uçuşuna insanlarla birlikte seyahat eden hindi sosyal medyaya paylaşım rekorları kırdı. Hindiler ya da diğer hayvanlar uçaklara pek sık bindirilmeseler de uçak korkusu olan yolcuların sadece uzman doktorların tavsiyesi ile uçağa hayvanlarıyla binmelerine izin veriliyor. Sahibinin çektiği uçak korkusu stresini atlatmda büyük yardımı olan hindinin uçaktaki fotoğrafı ise sosyl medyada tam 1700 yorum aldı.

Yorumların arasında "Uçakta bebek istemediğim için başıma bu geldi", "Bu iş tuhaf olmaya başladı" ve "Evcil hayvan diye hindi alanın terapiye ihtiyacı vardır zaten" gibi yorumlar da vardı.

Sahibi Jodie Smalley, sadece bir buçuk saatlik bir uçak yolculuğuna çıktıklarını ve hindinin altını kuşlar için bebek bezi üreten bir firmadan aldığı bezle bağladığını söyledi. Smalley geçirdiği ayrılık ve ölüm acısını hindiye karşı duyduğu sevgiyle atlattığını belirterek, bakım isteyen bir hayvanla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi.