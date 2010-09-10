- UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Bayram ziyareti için İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek isteyen yaşlı kadın, uçakta hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla akraba ziyaretinde bulunmak amacıyla Onur Air'in tarifeli seferiyle saat 15.40'ta Gaziantep'e gitmek üzere yakınlarıyla birlikte uçağa binen Kamile Bildirici (78), uçakta birden rahatsızlandı. Pankreas kanseri olduğu öğrenilen ve uçak kalkışa hazırlandığı sırada hayatını kaybeden Bildirici'nin cenazesi, uçaktan alınıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uçak yaklaşık 40 dakikalık gecikmeyle Gaziantep'e gitti.