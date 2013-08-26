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Yaşam

Uçakta koltuk seçimi göründüğü kadar basit değil!

Uçakların tasarımına bağlı olarak değişen koltuklar arasındaki konfor farkından kaynaklanan problemleri online check-in sırasında yapılacak doğru koltuk seçimiyle gidermek mümkün

26 Ağustos 2013 18:53


Uçaklarda bazı koltuklar aynı sınıftaki diğer koltuklara göre daha konforlu olabiliyor. Genellikle uçakların tasarımına bağlı olarak değişen koltuklar arasındaki bu konfor farkından kaynaklanan problemleri online check-in sırasında yapılacak doğru koltuk seçimiyle gidermek mümkün. www.seatguru.com veya www.seatplans.com gibi siteler sayesinde de çeşitli havayollarının uçaklarının koltuk oturumlarına dair güncel bilgiler edinilebilir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise farklı şirketlerin uçaklarının en iyi koltukların tasarım ve düzene bağlı olarak yer değiştirmesi.

Uğur Cebeci'nin konuya dair Hürriyet Seyahat'taki yazısının bir kısmı şöyle:

(...) Uçmadan önce online check-in’e girmek, kabin oturum düzenini iyi incelemek şart.

İnternette www.seatguru.com veya www.seatplans.com gibi siteler havayollarının uçaklarının koltuk oturumları ile ilgili güncel bilgileri yolcularla paylaşıyor. Burada iyi veya seçmemeniz gereken koltukları görebilir, yorumları okuyabilirsiniz. Tüm hazırlığınıza rağmen son dakika uçak değişikliği ile istemediğiniz bir koltuğa da denk gelebilirsiniz.

 

Bunlara dikkat!

 

Havayolu uçaklarında model aynı olsa bile farklı tasarım veya düzen en iyi koltuğun yerini değiştiriyor. Ama ortak olan yönler aynı:

Arkada daralır: Her yolcu uçağında özellikle ekonomide uçağın arkasına doğru ilerledikçe, koltuk aralıkları daralmaya başlar. Gövdenin arkasına doğru ovalleşme ile birlikte 3’lü koltuklar ikiliye de inebilir. En arkadaki koltukları bu yüzden tercih etmemekte fayda var. Hem dar, hem de arkaya yatış açıları düşük olacaktır.

En ön koltuklar: Özellikle business class’ta ilk sıradaki koltukların önündeki ayağınızı uzatmanızı önleyen kabin kaplamaları veya bar olabilir.

Orta sıra 5’liyse: Bazı havayollarında geniş gövdeli uçaklarda koltuklar ortada beşli olabiliyor. Eğer en ortaya kalmışsanız, tuvalete kalkmak için iki kişinin üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz.

Mutfak veya tuvalete uzak koltuklar: Galley olarak adlandırılan mutfaktaki ikram hazırlıkları veya tuvalete giriş-çıkışlar özellikle gece yapılan seferlerde sizi rahatsız eder.

Çıkıştaki koltuklar geniştir ama: Acil çıkış kapılarının olduğu yerlerdeki koltukların aralıkları diğerlerine göre daha geniştir. Ancak bu koltukların geriye yatış oranları daha düşüktür. Artık birçok havayolu şirketi bu koltukları check-in’de satıyor. Bazen uzun bir uçuşta vereceğiniz bu para size konfor olarak dönüyor.

 

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