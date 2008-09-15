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Bilim / Teknoloji

Uçakta erotik sitelere yasak!

Bazı Amerikan havayolu şirketleri İnternet erişimi bulunan uçaklarda erotik sitelere girişi engellemeye hazırlanıyor.

15 Eylül 2008 03:00

ABD'li bazı uçak şirketleri şikayet üzerine İnternet hizmeti sunulan uçaklarda erotik sitelere girilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

ABD'de bazı şirketler uçaklarda ortalama 10 dolar ücret karşılığında yolculara İnternet hizmeti vermeye başladı. Yaygınlaştırılması düşünülen uygulama bir yandan da tartışılmaya başlandı. Son olarak 12,95 dolar karşılığı uçakta internet erişimi sağlayan American Airlines şirketi, erotik sitelere giren yolcuların, hem diğer yolcular hem de kabin personeli tarafından şikayet edilmesi üzerine erotik sitelere erişimi engelleyici bir yazılımı devreye sokmayı planlıyor.

Yazılım, bazı müstehcen kelime ve resimlerin bulunduğu siteleri, henüz açılmadan bloklayacak ve yolcu siteye giremeyecek. Bazı internet analistleri ise engellemenin, erotik film ya da fotoğrafları kendi taşınabilir bilgisayarında yüklü olarak getiren yolcular nedeniyle bir işe yaramayacağını ifade ediyor.Delta, Southwest ve JetBlue gibi hava yolu firmaları da uçaklarda genişbant internet erişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

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