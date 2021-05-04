Uçakta erken doğum: Bebek, ayakkabı bağcığı ve akıllı saat yardımıyla dünyaya geldi

ABD'de Lavinia Mounga isimli bir kadın, 29 haftalık hamileyken uçakta erken doğuma girdi. Mounga'nın doğum yaptığı uçakta tesadüf eseri bir kadın doğum ekibinin seyahat ediyor olmasıyla ayakkabı bağcıkları gibi yaratıcı yöntemlerle bebek dünyaya getirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de Salt Lake City'den Hawaii'ye giden bir uçakta Mounga, bebeğinin beklediğinden daha erken geleceğini anladı. Sancıları üzerine kabin ekibinden doktor talep eden Mounga uçakta bir grup kadın doğum uzmanının da seyahat ettiğini anladı.

Hawaii Pasifik aile sağlığı doktoru Dale Glenn "Uçuşun ortalarına doğru bir acil durum araması aldım. Normalde bu yaşanır ancak bu kez durum daha acildi" dedi.

Tesadüf eseri doktor çağrısını duyan dört yenidoğan yoğun bakım hemşiresi, yardımcı olabileceklerini söyledi. Herhangi bir ekipmanı olmayan hemşireler, bebeğin kordonunu kesip bağlamak için ayakkabı bağcığı, kalp atışını ölçmek için de akıllı saat kullandılar.

Bebek havada doğarken uçak üç saat sonra Honolulu'ya indi. Tıbbi ekip bebeğe ve anneye yardım etmek üzere uçağa ulaştı.