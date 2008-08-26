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Yaşam

Uçakta en güvenli koltuklar

Son 30 yıldaki 105 uçak kazası incelendi ve en güvenli koltuklar belirlendi. Kazadan kurtulma şansı ise yüzde 53.

26 Ağustos 2008 03:00

Son 30 yıldaki 105 uçak kazası ve bunlardan kurtulan 2 bin yolcunun oturduğu koltuklar incelendi. İşte sonuçlar

Son 1 haftada meydana gelen 3 büyük uçak kazasında 228 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta Madrid’den Las Palmas’a giden Spanair’e ait MD-82 tipi yolcu uçağı 153 kişiye mezar oldu. Kırgızistan’da önceki gün düşen Itak Air’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında 65, Guetemala’da düşen yolcu uçağında da 10 kişi yaşamını yitirdi. Sadece 43 yolcu ve mürettebat kurtuldu.

İngiliz Greenwich Üniversitesi, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’nun yardımıyla “uçaklarda güvenli koltuklar hangileri” araştırması yaptı. Üniversite son 30 yılda gerçekleşen 105 uçak kazasını ve bu kazalardan kurtulan 2 bin yolcunun nasıl hayatta kaldığını inceledi.

Uzmanlara göre bir yolcunun oturduğu koltuk, olası uçak kazasından kurutulup kurtulamayacağını etkiliyor. Hatta İngiliz Virgin Atlantic Havayolları acil çıkış kapısına yakın oturmak isteyen yolculardan ekstra ücret alarak bu araştırmayı bir bakıma doğruladı. Buna göre;

* Yolcu uçağındaki en güvenli yerler, ön, arka ve ortadaki acil çıkış kapısının yanında bulunan koltuklar. Bu koltukların bir-iki önü veya arkası da diğer koltuklara göre çok daha güvenli.

* Uçağın arkası ile ortası arasında kalan bölüm en tehlikeli yer. Ortadaki acil çıkış kapısının 6 koltuk gerisindeki sırada oturanlar büyük risk taşıyor.

* Uçağın en önünde oturanların kurtulma şansı yüzde 65. En arkadakilerin oranı ise yüzde 58.

* Koridor, pencere kenarında oturmaktan daha güvenlidir.

Kazada kurtulma şansı yüzde 53

Son 50 yılda gerçekleşen uçak kazalarını takip eden planecrash.com sitesine göre, Uçak hâlâ dünyanın en güvenli ulaşım aracı. Bir trafik kazasında ölme riski 18 binde 1 iken, uçak kazasında ölme riski 10.4 milyonda bir. Bir uçak kazasından kurtulma riski ortalama yüzde 53.
Uçak kazalarının ortalama yüzde 51’i pilot hatası nedeniyle gerçekleşiyor. Dünyanın en güvenli havayolu şirketi, Amerikan Delta Havayolları. Bu havayolu toplam 16 milyon saat uçuşta sadece 2 kez ölümlü kaza yaptı.

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