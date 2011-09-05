Uçakta düşük bel krizi





T24- İngiliz müzik topluluğu Green Day’in solisti Billie Joe Armstrong, Southwest Havayolları’na ait Oakland’dan Burbank’e giden uçağa alınmadı.











Giydiği pantolonun ‘aşırı düşük belli’ olduğu gerekçesiyle uçağa alınmayan 39 yaşındaki şarkıcı havayollarına Twitter’dan ateş püskürdü. “Pantolonum düşük belli diye uçağa alınmadım. Ne bu, şaka mı?” yazan Armstrong, şirkete dava açacağını duyurdu.





Olayın tanıklarından ABC7 kanalı haber spikeri Cindy Qiu, “Uçak mürettebatı şarkıcıdan pantolonunu yukarı çekmesini istedi. İnsanların gözü önünde onu aşağıladı” dedi.

Pantolonunu yukarı çekmeyeceğini söyleyen Armstrong yerine geçmek istedi ancak güvenlik buna engel oldu.





Şirket yetkilisi Brad Hawkins, Armstrong’un bir sonraki uçakla Burbank’e gittiğini, personel adına kendisinden özür dilendiğini ve olayı tatlıya bağladıklarını açıkladı. Uçağa binerken uyulması gereken bir kıyafet prosedürü yok ancak görevliler zaman zaman inisiyatif kullanabiliyor. Green Day, 2009 yılında Amerikan Müzik Ödülü almıştı.