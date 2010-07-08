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Yaşam

Uçakta doğum yaptı bebeği tuvalete attı!

Yolcu uçağının tuvaletinde doğum yapan kadın bebeği tuvaletin deliğine itmeye çalıştı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Yolcu uçağının tuvaletinde doğum yapan Hintli kadın, kurtulmak için bebeğini tuvaletin deliğine itmeye çalıştı.


Hint basını, bebeğin dün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'dan havalanan uçak Hindistan'ın kuzeyindeki Amritsar havaalanına indikten sonra tuvalette sıkışmış halde bulunduğunu yazdı.


Doktorlar, küçük testere yardımıyla bebeğin başının tuvaletten kurtarıldığını ancak durumunun kritik olduğunu açıkladı.


Uçak havaalanına indikten ve yolcular uçaktan ayrıldıktan sonra Türkmenistan Havayolları şirketinin mürettebatının bebeği fark etmesinin ardından 22 yaşındaki Hintli annenin havaalanında yakalandığı belirtildi.


Gazeteler, bekar annenin tıp öğrencisi olduğunu ve yurtdışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Hindistan'a döndüğünü yazdı.

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