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BBC Türkçe

Uçakta doğan bebeğe ömür boyu bedava bilet

Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways, uçakta doğan bir bebeğe ömür boyu bedava bilet vereceğini açıkladı. Bebek, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden kalkan uçak 10.688 metre yükseklikteyken premature olarak dünyaya geldi.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways, uçakta doğan bir bebeğe ömür boyu bedava bilet vereceğini açıkladı.

Bebek, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden kalkan uçak 10.688 metre yükseklikteyken prematüre olarak dünyaya geldi.

Ebelik eğitimi olan Mini Wilson adlı hostesin yardımıyla doğan bebekle annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Boeing 737 tipi uçak Hindistan'ın Koçi gitmesi gerekirken doğum nedeniyle Mumbai'ye indi.

Jet Airways'in uçuşları sırasında ilk kez bir bebek dünyaya geldi. Şirket, bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini duyurdu.

Birçok havayolu şirketi, 36 haftaya kadar hamililiklerde anne adaylarına uçuş izni veriyor. Ancak 28 haftadan sonra doktor onayı gerekiyor.

7 Nisan'da Konakri-Ouagadougou-İstanbul seferini yapan bir THY uçağında da, Gineli bir kadın, bu konuda eğitim alan kabin ekibinin yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Geçen yıl içinde dünya genelinde uçuş sırasında en az beş bebek dünyaya geldi.

En son uçakta doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini açıklayan havayolu şirketi AirAsia olmuştu. Bebek, 2009'da Penang-Kuçing seferi sırasında doğmuştu.

Virgin Atlantic, uçakta doğan bir bebeğe 21 yaşına kadar bedave bilet vereceğini duyurmuştu.

Cebu Pacific Air, geçen yıl Dubai-Manila seferinde doğan bir bebeğe bir milyon mil puanı verirken, İngiliz havayolları British Airways, 1990'da Gana-Londra seferinde doğan bir bebeğe 18'nci doğumgünü için bir first class bilet hediye etmişti.

2016'da Jetstar Asia'nın Singapur-Rangun seferinde doğan bir bebeğe Saw Jet Star adı verildi.

Şirket, bu jest karşılığında aileye bin dolarlık bebek bakım ürünü hediye etti.

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