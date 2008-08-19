Uçakta 'bombalı replik' paniği

Antalya'da kalkışa hazırlanan uçakta "Dikkat bomba var, yere yatın" repliğini okuyan amatör tiyatrocu gözaltına alındı...



Antalya Havalimanı'nda dün 13.50 Antalya- Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan 132 yolcu, 8 bebek, 8 de mürettebat olmak üzere 148 kişinin bulunduğu XQ 9220 sefer sayılı SunExpress Havayolları'na ait yolcu uçağında bomba paniği yaşandı.



Yolcular uçağa alındıktan sonra Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu Veysel Akın adlı 23 yaşındaki bir yolcu, elinde yazılı tiyatro repliğinde "Dikkat bomba var, yere yatın" sözünü ezberlemek için okudu. Bu ifadeyi önce duyan, ardından da kâğıt üzerinde de yazılı olarak gören başka bir yolcu, uçaktaki görevlileri uyardı. Uçaktaki görevlilerin arama yapması üzerine "Dikkat bomba var, yere yatın" yazılı metin bulundu.



Bu olay üzerine uçağın boşaltılmasına karar verildi ve Veysel Akın adlı kişi gözaltına alındı. Ardından yolcular uçaktan indirildi. Daha sonra da uçakta bomba araması yapıldı. Ancak bomba bulunmadı. Uçak, saat 16.30'da 2 saat 40 dakika rötarlı olarak Diyarbakır'a havalandı. Yolcuların boşaltılan uçağa tekrar bindikten sonra bomba ihbarından haberdar oldukları öğrenildi.



'Perde böyle bitiyor'



Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Veysel Akın, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden aldığı özel izinle tiyatro yaptığını söyledi. Tiyatro yazarlığı yaptığını belirten ve ağabeyinin düğünü için memleketi Diyarbakır'a gitmek için uçağa bindiğini anlatan Akın'ın, "Uçakta tiyatro oyununun repliğini ezberliyordum. Tiyatro oyununun son perdesi 'Dikkat, bomba var, yere yatın' sahnesiyle bitiyor. Perde böyle bitiyor. Ben de bu bölümü ezberliyordum" dediği öğrenildi.



'Durum trajikomik'



SunExpress yetkilileri ise uluslararası uçuş kurallarına göre bütün yolcuların dikkatli olması gerektiğini belirterek, olayı "trajikomik" olarak nitelendirdi. 5237 sayılı kanunun 180'inci maddesine göre, hava, deniz ve tren yolu ulaşımında diğer insanların hayatını veya malını tehlikeye atanlar, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olayla ilgili olarak sorgulanan Akın'ın ise serbest bırakıldığı bildirildi.