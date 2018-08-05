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Uçakta 'bomba' şakası yapan yolcu gözaltına alındı

Adana'da bindiği uçakta "bomba" şakası yapan yolcu gözaltına alındı

05 Ağustos 2018 02:28

Adana'da bindiği uçakta "bomba" şakası yapan yolcu gözaltına alındı.

Adana-Bodrum seferini yapan uçakta ismi açıklanmayan bir erkek yolcu "çantamda bomba var" şeklinde şaka yaptı.

Uçaktaki görevlilerin, sivil havacılık kuralları gereği konuyu alandaki görevlilere bildirmesinin ardından yolcu uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, şarkıcı Demet Akalın'ın da aynı uçakta bulunduğu ve yolcunun gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

Uçak, gerekli incelemeden sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine diğer yolcularla birlikte havalandı.

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