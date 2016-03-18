Uçakta başınızı derde sokacak yasaklı kelimeler neler?

Hürriyet'in havacılık uzmanı Uğur Cebeci, uçakta ve havaalanlarında hangi kelimeleri kullanmanın yasak olduğunu yazdı. Örneğin; uçağın içindesiniz. Hava aşırı sıcak. Kalkış için sıra bekliyosunuz. Yanınızdaki arkadaşınıza dönüp "Off, sıcaktan patladım" dediğiniz anca bunu bir görevli duyarsa sizi uçaktan indirme hakkına sahip.

Havaalanlarında özellikle terör saldırıları sonrasında güvenlik tedbirleri giderek sıkılaştırılıyor. x-ray cihazları daha hassas hale geliyor, aramalar daha detaylı yapılıyor, polis sayısı artırılıyor. Ama tedbirler sadece bunlarla sınırlı değil. Havaalanına girdiğiniz anda nasıl konuştuğunuza da dikkat etmek zorundasınız.

Füze, bomba, cinayet, patlama...

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'de daha katı kurallarla uygulanan son dönemde ise tüm ülkelerde yürürlüğe giren bu yasaklı kelimeleri tahmin etmek aslında zor değil. Füze, bomba, cinayet, patlama, silah vb. gibi kelimeleri maksadı dışında, arkadaşınızla sühbette vs. kullanıp o esnada görevlilerden birisi bunu duyarsa gözaltına alınmanıza neden olabilir. Uçak içinde bu türkelimelerden birini kullanırsanız, pilot en yakın havaalanına acil iniş yapma yetkisine sahip. Tabii bu yasak bazen yanlış anlamaları da beraberinde getiriyor. Örneğin; uçağın içindesiniz. Hava aşırı sıcak. Kalkış için sıra bekliyosunuz. Yanınızdaki arkadaşınıza dönüp "Off, sıcaktan patladım" dediğiniz anca bunu bir görevli duyarsa sizi uçaktan indirme hakkına sahip.