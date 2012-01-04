Uçakta Akrep Nalan krizi

T24- Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağın acil çıkış kapısındaki koltuğundan fazla kiloları gerekçe gösterilerek kaldırılan Akrep Nalan isyan etti: “Çok utandım, aşağılandım. Artık kimse beni uçakta göremeyecek.”





Hürriyet’in haberine göre, Türk Hava Yolları’nın önceki gün 10.30’daki Bodrum-İstanbul seferinde koltuk krizi yaşandı. Akrep Nalan, acil durum kapısı yanındaki koltuğundan fazla kiloları gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Akrep Nalan, bir başka koltuğa oturtulunca bu kez kemerini takmadı.





Bu kriz nedeniyle uçağın zamanında havalanamadığını, hostesler tarafından aşağılandığını söyleyen sanatçı, isyan etti: “Erkek arkadaşım Alişan Çiçek’le birlikte İstanbul’a gelecektik. Uçağa bindik, yerlerimize oturduk. Yanımızdaki genci 18 yaşını doldurmadığı için acil çıkışta uçamayacağını söyleyip yerinden kaldırdılar. Ona ‘Neyse ki benim yaşım tutuyor’ diye takılırken, hostes ‘Sizinle ilgili başka problem var, ne yazık ki kilolarınız nedeniyle siz de burada uçamazsınız’ dedi.





O sırada yolcular bizi dinliyordu, rezil oldum. Yerimi değiştirmeyeceğimi, acil durumda kolu kaldıramayacak kadar aciz olmadığımı söylediğim halde başıma beş hostes dikildi. Olay büyüyünce kalkmak zorunda kaldım. Arka sıralara oturduk. Bu kez de hostesler kemer takmam için geldi.





Tepki gösterdim ve yedek kemer istedim. Tartışma uzayınca sinirlenip yedek kemeri yere fırlattım. Bu arada uçak yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı ama kemerimi bağlamadığım için pilot uçağı durdurdu. THY hostesleri kemeri takmazsam rapor tutacaklarını ve bundan sonra THY uçakları ile uçamayacağımı söyledi.





Çok utandım, aşağılandım. Böyle bir uygulama ne derece doğru bilmiyorum ama insanlara kilolarından dolayı böyle davranmaları hoş değil. Sonuçta bileti alırken bana acil çıkışta yer veriyorlar, sonra böyle küçük düşürüyorlar. Artık kimse beni uçakta göremeyecek.”

