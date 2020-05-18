“Uçakları piste çekmenin THY’ye günlük maliyeti 11 milyon dolar”

Koronavirüs nedeniyle seferleri durdurarak uçakları piste çekmenin Türk Hava Yolları’na (THY) günlük maliyetinin 11 milyon dolar olduğu belirtildi. Yatırım şirketi VTB Capital, THY ile ilgili raporunda şirketin yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 48 azalacağı, bunun da gelirlerde yaklaşık 7 milyar dolara karşılık gelen yüzde 48’lik düşüşe yol açacağı öngörüsünde bulundu.

THY’nin akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığa karşı daha önce yaptığı hedge işlemi (Fiyatlardaki olası oynaklıklara karşı korunmak amacıyla yapılan finansal bir işlem) nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşten yararlanamadığını ifade eden VTP Capital, şirketin 2020 genelinde 1 milyar dolar zarar edeceğini öngördü.

2021'de hızlı toparlanma beklentisi

VTB Capital, salgının hafiflemesiyle birlikte THY’nin 2021’de hızlı bir yükselişe geçeceği ve yolcu sayısının yüzde 96, cirosunun ise yüzde 91 artacağı tahmininde de bulundu.