Uçaklarda ultraviyole ışıkla dezenfeksiyon dönemi mi başlıyor?

T24 Dış Haberler

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir şirketin yıllar önce gelişitirdiği ultraviyole ışınlarla uçak dezenfekte eden bir sisteme Koronavirüs salgınıyla talep arttı.

Dimer UCV Innovations'ın 2014 yılında geliştirdiği "GermFalcon" (MikropŞahini) uçaklardaki yemek arabalarına benziyor ve kanatlarından saçtığı ultraviyole c ışınlarıyla mikropları tespit edip, yok ediyor.

Cihazın arkasında bulunan bir 'kalkan', kullanıcıyı ışınlardan koruyor.

Şirketin başkanı Elliot Kreitenberg, "Bu sektöre talebin artmasının nedeninin bir pandemi olmasını istemezdik. Fakat durum bu ve elimizden geldiğince hızlı bir şekilde üniteleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kreitenberg, kaç tane cihaz satıldığı hakkında bir açıklamada bulunmasa da bazı ünitelerin pandemi sırasında ücretsiz verildiğini söyledi.

Şirketin yöneticisinin açıklamasına göre 'GermFalcon', bir uçağı üç dakikada sterilize edebiliyor.

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü, yaptıkları araştırmalar sonucunda güneş ışınlarının ve sıcaklığın yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlattığı sonucuna vardıklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump brifing sırasında güneş ışığıyla ilgili bulgulara değinerek Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Koordinatörü Dr. Deborah Birx'e, "Peki vücuda ultraviyole veya çok güçlü bir ışık tutsak? Herhalde bunu test edeceksiniz..." demişti.