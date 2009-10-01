Uçaklarda el bagajlarında sıvı sınırlaması uygulaması başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı hariç, dış hat uçuşlarına açık tüm havalimanlarından yapılacak yurt dışı uçuşlarda, bugünden itibaren yolcuların el ve kabin içi çantalarında taşıyabilecekleri sıvılara sınırlama getiren uygulamaya geçildi.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde ve arındırılmış salon girişlerinde uygulamayla ilgili bilgilendirici panolar yer aldı.



Uygulama kapsamında yolcular, uçak içerisine alacakları 100 mililitreyi geçmeyen sıvı, jel ve spreyleri 20X20 santimetre boyutlarında ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içerisine koydular.



Atatürk Havalimanı'ndaki Free Shop'lardan alınan alkol, parfüm gibi sıvı, jel ve sprey içeren malzemeler, buradaki kasalardan geçişte özel üstü bantlanmış poşetler içerisine konuluyor. Yolcular uygulama kapsamına çıkan sıvıları ise uçak girişindeki çöp dönüşüm kutularına bırakıyor. Uçak altı bagajlarda ise herhangi bir sıvı kısıtlaması uygulanmayacak.



Sabiha Gökçen Havalimanı ve diğer iç hat uçuşlarında ise uygulamaya daha sonra geçileceği öğrenildi.



Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kuralları gereğince, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilk olarak 1 Mart 2009 tarihinden itibaren başlayacağı duyurulan el bagajlarındaki sıvılara getirilen kısıtlama uygulaması, hava yolu şirketlerinden gelen talep doğrultusunda önce 20 Nisan 2009'a ertelenmişti. Sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda yine ertelenerek sadece Antalya Havalimanı dış hat uçuşlarında bir aylık pilot uygulama yapılmıştı.



