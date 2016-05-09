Uçaklarda artık robotlar hizmet verecek

Dünyaca ünlü uçak üretim şirketi Airbus, gelecekte uçaklarda kullanılmak üzere insan benzeri robotlar üzerinde çalışmaya başladı. Hizmet edecek robotların, gerçek bir insan gibi oturabileceği, eğilip kalkabileceği ve yolcularla çarpışmayı önleyebilen sensörlere sahip olacağı belirtilirken, robotların üretiminin dört yıl içinde tamamlanacağı ifade edildi.

Sondakika'nın Financial Times'a dayandırdığı haberine göre, Airbus ve Tokyo'daki Joint Robotics Laboratory (JRL) şirketi uçaklarda kullanmak için insan benzeri robotların üretimi için bir proje başlattı.

Mevcut robotlardan çok daha hafif olacağı belirtilen bu robotların kabin görevlilerin yerini almayacağı, fiziksel güç gerektiren işlerde çalışanlara yardım edeceği gelen bilgiler arasında.