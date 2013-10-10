'Uçaklarda anons Kürtçe'ye gerek yok, resmi dil yeterli'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, uçaklarda Kürtçe anons önerisine ilişkin, "Herkes resmi dilimizi biliyor. Onun için çığırından çıkarmamak lazım. Resmi dil yeterlidir" dedi.

Anadilde özel okullarda öğrenim görme imkanının demokratikleşme paketi içerisinde yer aldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin resmi dili bellidir. Türkiye'nin resmi dili Türkçe. Resmi dil hepimizi bağlar. Anonslar başka dilde nasıl yapılıyor; başka bir ülkenin vatandaşı varsa onların zorluk çekmemesi için İngilizce, Arabistan'a gidince Arapça anons yapılıyor

'Çığırından çıkarmamak lazım'

Türkiye'de resmi dilimizi bilmeyen var mı? Herkes resmi dilimizi biliyor. Onun için çığırından çıkarmamak lazım. Benim düşüncem resmi dil yeterlidir.

Diğer konu da zaten imkanlar ortadadır. Öğretim için bir engel yoktur. İkinci bir dil, ana dil öğretiminde engel yoktur. Kurslar vardır, üniversitede enstitüler vardır, öğrensin. Ama resmi dilimiz hepimizi bağlayan bir dildir. Bunu tartışma konusu yapmamamız lazım."