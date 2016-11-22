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Bilim / Teknoloji

Uçaklara türbülans uyarısı yapacak uydu fırlatıldı

Pilotları türbülans konusunda önceden uyaracak uydu, 2017'nin ikinci yarısında faaliyete geçecek

22 Kasım 2016 21:36

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), pilotları türbülans konusunda önceden uyaracak yeni bir uydunun fırlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre daha hızlı türbülans alarmı vermesi beklenen uydu, bulut dalgalarının daha net görüntülerini yayınlayacak.

NOAA'dan yapılan açıklamada, GOES-R (Sabit Harekât Çevre Uydusu) adlı uydunun, kasırga, hortum, sel, volkanik kül bulutu, yangın, gök gürültülü sağanak ve güneş patlamasını daha hızlı tespit ettiği, dünyanın en gelişmiş hava durumu uydusu olarak nitelendirildiği belirtildi.

Cumartesi günü fırlatılan uydunun, iki haftada 35 bin 900 kilometrede yörüngeye oturması ve bir yılda faaliyete geçmesi planlanıyor.

NOAA'ya göre bir milyon dolar değerindeki uydu, gökyüzünü daha önceki versiyonlarına göre beş kat daha hızlı tarıyor ve görsel çözünürlüğü dört kat daha iyi. Uydunun, her 15 dakikada bir kuzey yarımkürenin, her 5 dakikada bir de Amerika kıtasının tam görselini sağlaması hedefleniyor. Ayrıca özel fırtına bölgeleri her 30 saniyede bir güncellenecek.

Havayolları yetkilileri ve pilotlar, 2017'nin ikinci yarısında faaliyete geçecek uydudan faydalanabilecek.

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