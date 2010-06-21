Uçaklara telefon izni

T24- THY Ekim ayından itibaren uçaklarda cep telefonu kullanılmasına izin vermeye hazırlanıyor.



THY dışında dünyada birkaç havayolu da cep telefonu kullandırtıyor. Ünlü İngiliz işadamı Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Atlantic Havayolları da, Panasonic ile yaptığı anlaşmayla 3 yıla kadar uçak içlerinde cep telefonundan ipad’a kadar bütün elektronik cihazların kullanılmasına izin verecek.



Panasonic’in eğlence ve iletişim sistemi IFEC’in her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Virgin CEO’su Steve Ridgeway, “Fakat bizin beklediğimiz en büyük hamle ve heyecanladığımız şey, önümüzdeki 3 yıl içinde yerde yaptığımız ve yapmaya alıştığımız her şeyi artık uçaklarda da yapabilecek olmamız. Artık bütün cihazlarınızı uçağa yanınıza alabileceksiniz. Laptop, ipad, iphone, blackberry, ne varsa” diye konuştu.







TELEFONLAR SESSİZDE OLACAK





Virgin Atlantic sahibi Branson da, bazı yolcuların uçakta telefon seslerinden rahatsız olabileceklerini belirterek, “Yapmak zorunda olduğumuz şey uçaktaki bütün telefonların sessizde olduğundan emin olmak. Koltuğunuzun önünde bir alarm sistemi olacak. Telefonunuz çaldığında ekranda bir ışık yanıp sönecek. Sessiz bölgeler oluşturabiliriz. Nasıl gideceğini göreceğiz” dedi.





İngiliz havayolu şirketinin Panasonic ile yaptığı bugünkü 70 milyon dolarlık anlaşmaya göre ise, son sürüm Panasonic ex2 eğlence sistemleri, exphone denilen yerle bağlantıyı sağlayan uçak içi telefonlar, havayoluna yeni katılacak 10 adet Airbus A330-300’lere kurulacak. A330’ların teslimatı şubat ayında başlayacak. Virgin ayrıca bu sistemi şu anda filosunda olan Boeing 747 ve gelecekte Boeing 787’ye de bağlayacak.