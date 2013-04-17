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Politika

Uçaklara hava polisi geliyor

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Sivil Havacılık Yasası taslağına göre, Türkiye tescilli uçaklarda silahlı polis görevlendirilebilecek

17 Nisan 2013 16:43

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Yasası'nın değiştirilerek, uçaklardaki güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Önerilen değişikliğe göre, Genelkurmay Başkanlığı, havada meydana gelen tehdit durumlarında önleme amaçlı tedbir alabilecek.

Hazırlanan yasa taslağı sektörün görüşüne sunuldu. Taslakta önerilen değişikliklerin bir kısmı şöyle:

-Polis ya da özel güvenlik görevlileri, "şüpheli" gördükleri yolcuyu uçağa almayabilecek.

-Mülki idare amirleri, gerekli görmeleri halinde havaalanı binalarını ve görevli personelin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilecek.

-Türkiye'ye tescilli uçaklarda silahlı polis görevlendirilebilecek.

-Hangi uçaklarda silahlı polis görevlendirileceği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak kararıyla belirlenecek.

-Silahlı polisler, gerektiğinde uçak içindeki müdahalelerde silah da kullanabilecek.

-Silah kullanma kararını, "amir" konumundaki polis verecek. Silah kullanımından kaynaklanacak maddi zararı, havayolu şirketi karşılayacak.

-Yabancı havayolu şirketlerinin uçaklarında silahlı görevli bulundurmasına "karşılıklılık" ilkesi saklı kalmak üzere MİT, emniyet ve Dışişleri Bakanlığı karar verecek.

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